"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Турските сили за сигурност са провели операции срещу терористичната организация „Ислямска държава" (ИДИЛ) в 29 окръга на страната. При операциите са задържани 84 души, заподозрени във връзки с групировката, съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер.

Операциите са проведени от екипи на Дирекцията за борба с тероризма към Главното управление на жандармерията под координацията на прокуратурите в 29 окръга на Турция, се посочва в изявление на турското Министерство на вътрешните работи.

Според министерството задържаните са заподозрени в членство в ИДИЛ, разпространяване на пропаганда в полза на групировката чрез профили в социалните мрежи и осигуряване на финансова подкрепа за нея чрез лица, свързани с т.нар. благотворителни организации.

„Операциите срещу дейността и финансовите структури на ИДИЛ продължават с решимост в името на мира и сигурността на страната", се посочва още в изявлението.