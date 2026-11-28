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Въоръжени лица са поели контрола над плавателен съд край южното крайбрежие на Йемен.

„Неупълномощени лица контролират плавателния съд. Компетентните органи са уведомени", пише БТА.

Британската служба за морски търговски операции уточни, че нападателите са се качили на борда на плавателния съд на около 120 километра югозападно от Белхаф, Йемен.

Анализатори съобщават за възобновяване на пиратската дейност в района на Африканския рог през последната година.

Плавателни съдове, преминаващи край Арабския полуостров, неведнъж са попадали под кръстосан огън от началото на войната в Близкия изток, предизвикана през февруари от американско-израелските удари срещу Иран, припомня АФП.