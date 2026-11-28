Съветникът на върховния лидер на Иран аятолах Моджтаба Хаменей, Мохамад Мохбер, предупреди Ирак да не се превръща в „инструмент на Тръмп", след като в медиите се появи информация, че Ирак е затворил няколко гранични пункта на фона на усилията на САЩ да блокират сухопътните граници на Иран, предадоха световните агенции, цитирайки негова публикация в Екс.

„В най-тежките дни Иран с всички сили остана редом с иракския народ и доказа своето приятелство. Тази неразривна връзка изисква Багдад да бъде бдителен по въпроса за границите, за да не се превърне в инструмент в ръцете на враговете на исляма и да не следва политиката на престъпния (президент на САЩ Доналд) Тръмп", написа Мохбер в социалната мрежа.

По-рано тази седмица иракските власти затвориха граничния пункт „Башта" на границата с Иран, който бе под контрола на правителството на полуавтономния регион Иракски Кюрдистан, както и редица неофициални гранични пунктове. Багдад обяснява тези мерки с борбата срещу контрабандата, пише БТА.