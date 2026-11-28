Франция не е изправена пред опасност от финансова криза като тази в Гърция през 2010 г., но трябва да предприеме мерки, за да ограничи бюджетния си дефицит и държавния дълг. Това заяви вицепрезидентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Борис Вуйчич пред австрийския вестник „Курир".

„Не смятам, че Франция се намира в същата ситуация като Гърция по време на кризата с държавния дълг", каза Вуйчич в съвместно интервю с управителя на Австрийската национална банка Мартин Кохер.

Той посочи, че френският държавен дълг е по-нисък от гръцкия по време на кризата, икономиката на Франция е по-силна и по-разнообразна, а държавните ѝ облигации се търгуват на много по-голям и ликвиден пазар, пише БТА.

Гърция изпадна в тежка финансова криза заради огромния бюджетен дефицит и натрупания държавен дълг. Страната се нуждаеше от три международни спасителни програми и беше принудена да приложи строги мерки за икономии.

Макар еврозоната днес да е по-добре подготвена за подобни сътресения благодарение на създадения Европейски механизъм за стабилност и банковия надзор, Франция трябва да намери начин да оздрави публичните си финанси, смята Кохер.

„Бюджетните въпроси трябва да се решават с бюджетни мерки", подчерта Вуйчич. Според него обаче не могат да се очакват важни решения преди президентските избори във Франция през 2027 г. Той изрази надежда, че след избора на наследник на Еманюел Макрон страната ще се заеме по-сериозно с проблема.

Междувременно рейтинговата агенция „Ес енд Пи Глоубъл" (S&P Global) запази кредитния рейтинг на Франция на ниво A+, но понижи перспективата от „стабилна" на „негативна". Това означава, че страната е застрашена от понижение на рейтинга, ако не успее да овладее дефицита си.

Според прогнозата на агенцията бюджетният дефицит на Франция ще достигне 5,3% от БВП през 2027 г. заради слабия икономически растеж и липсата на допълнителни мерки за бюджетни икономии. Очакванията са и държавният дълг да продължи да нараства.

От S&P предупреждават, че политическото разделение във Франция може да затрудни приемането на необходимите мерки дори след президентските избори през 2027 г.

Министърът на икономиката Ролан Лескюр заяви, че оценката на агенцията показва колко спешно страната трябва да приеме отговорен бюджет и да намали дефицита до не повече от 5% от БВП.

Другите две големи рейтингови агенции също дават негативна перспектива на Франция. „Фич" (Fitch) оценява страната с A+, а „Мудис" (Moody's) – с Aa3, една степен по-високо.