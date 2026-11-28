Около 75% от гражданите в Словения разполагат у дома със запаси от храна и напитки за три дни. Това показват резултатите от онлайн проучване на Националния институт по обществено здраве в страната.

Изследването "Поведенческа перспектива и здраве" проследява доколко подготвени се чувстват хората при бедствия и други извънредни ситуации. То е проведено през септември сред 1502 пълнолетни жители на страната на възраст между 18 и 74 години.

Данните показват, че девет от десет анкетирани имат у дома фенерче на батерии или свещи, както и комплект за първа помощ, пише БТА.

Около 61% разполагат със запаси от предпазни маски, дезинфектанти или сапун. 42% имат копия на най-важните си документи или достъп до тях чрез облачно пространство, а 41% разполагат с радио на батерии.

По-малко обнадеждаващи са резултатите за запасите от вода. Под 40% от участниците имат достатъчно вода за три дни – поне по три литра на човек дневно за готвене и лична хигиена.

Малко над една пета от анкетираните поддържат група за комуникация със съседите си, а около 20% имат план за евакуация при спешен случай. Едва 15% са се разбрали предварително със семейството и приятелите си как ще поддържат връзка при бедствие или друга извънредна ситуация.

Най-нисък е делът на хората, които имат подготвена чанта или раница с най-необходимите вещи за бързо напускане на дома – едва около 10%.

Проучването отчита и разлики според местоживеенето. Хората в селските райони по правило са по-добре подготвени за извънредни ситуации от живеещите в градовете. Изключение правят копията на важни документи, с които по-често разполагат жителите на градските райони.

От Националния институт по обществено здраве припомнят, че през последните години Словения е била засегната от бури, наводнения и други бедствия, които са нарушавали нормалния живот на хората. Извънредни ситуации могат да възникнат и вследствие на обществени или технологични събития.

Готовността за тях изисква действия както от държавата, службите и местните общности, така и от отделните граждани и домакинства.

„С предварително планиране, взаимопомощ и подготовка на най-необходимите вещи можем да си осигурим възможност да се справим по-лесно при извънредни събития", посочват от института. Сред важните мерки е подготовката на домакинството за временни прекъсвания на снабдяването с вода, електричество, отопление и храни.

Европейската комисия също публикува наскоро насоки за повишаване на готовността на населението. В тях се препоръчва хората и домакинствата да могат да се справят самостоятелно поне 72 часа при прекъсване на обичайните доставки или на обществените услуги. Сред съветите е и подготвянето на аварийна раница с най-необходимите вещи, която да може да бъде взета при евентуална евакуация.