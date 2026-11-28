Ирландският актьор, комик и телевизионен водещ Пи Джей Галахър е починал на 51-годишна възраст. Това съобщава Би Би Си.

Роден в Корк и осиновен и отгледан в Дъблин, Галахър е познато лице от телевизионния екран повече от две десетилетия. През годините той участва в редица продукции, сред които и сериала на Би Би Си The Young Offenders.

Популярността му нараства през 2005 г., когато става един от създателите на комедийното предаване със скрита камера Naked Camera на ирландската обществена телевизия RTÉ. Продукцията го утвърждава като един от най-разпознаваемите комедийни изпълнители в Ирландия.

Освен като актьор и стендъп комик, Галахър се изявява и като водещ на телевизионни документални филми. Той е част и от екипа на сутрешното предаване на Radio Nova.

Министър-председателят на Ирландия Михол Мартин изрази почит към актьора в публикация в социалните мрежи. Той го определи като „талантлив комик, актьор и радио- и телевизионен водещ", който е донесъл „огромна топлота и смях на толкова много хора в цяла Ирландия".

Смъртта на Галахър беше потвърдена от неговата агенция LR Comedy в изявление, публикувано в петък вечерта. В него се посочва, че семейството и приятелите му са „съкрушени", като се отправя молба да им бъдат осигурени уединение и време, за да приемат загубата.

От агенцията припомнят и откровеността, с която актьорът е говорил за преживяванията си, свързани с психични заболявания. Неговото желание било повече хора да споделят трудностите си, без да изпитват срам, пише БТА.

През 2023 г. Галахър издава мемоарната си книга Madhouse: The Naked Truth About My Chaotic Childhood, Losing My Mind and Finding a Place to Call Home („Лудница: Голата истина за хаотичното ми детство, загубата на разсъдъка ми и намирането на място, което да нарека дом").

По-късно създава и документалния филм Changing My Mind, посветен на проблемите на психичното здраве, припомня Би Би Си.