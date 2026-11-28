Предложената от Европейската комисия глоба заради свръхдефицита на България не е свързана с въвеждането на еврото, става ясно от отговор на ЕК до БНР.

Оттам поясняват, че всяка държава членка, независимо дали е в еврозоната, може да бъде обект на процедура при прекомерен дефицит.

Повод за запитването ни бяха коментари на премиера Румен Радев, който обвини предишните управляващи, че са заблуждавали ЕК, за да се въведе еврото. Ден по-късно той изрази съмнение, че Комисията има политически, а не икономически мотиви зад нашето приемане в еврозоната.

"Приемането на еврото от България на 1 януари 2026 г. и решението на Съвета през юли тази година за откриване на процедура при прекомерен дефицит са две отделни решения. Всяка държава членка, независимо дали е в еврозоната или извън нея, може да бъде обект на процедура при прекомерен дефицит", се казва в отговора на ЕК.

"През юни 2025 г. беше установено, че България изпълнява критериите за приемане на еврото и през януари 2026 г. се присъедини към еврозоната", подчертават от ЕК и допълват, че оценката е извършена според изискванията в Договора за функционирането на Европейския съюз и в съответствие с подхода, прилаган към останалите държави членки.

"Тя се основаваше на данни, потвърдени от Евростат", подчертават от Комисията и добавят, че нейната оценка е била допълнена от конвергентния доклад на Европейската централна банка, също публикуван през юни 2025 г.

По повод на дефицита от Комисията подчертават:

"През пролетта на тази година стигнахме до заключението, че дефицитът на сектор "Държавно управление" в България през 2026 г., като се отчита всяка възможна гъвкавост по отношение на разходите за отбрана, се очаква да надхвърли референтната стойност.

Това беше потвърдено и в последната ни прогноза, публикувана на 17 ноември 2026 г. На 24 ноември Европейската комисия препоръча на Съвета на ЕС да излезе със заключението, че България не е предприела ефективни действия в отговор на препоръката на Съвета от юли".

Оценката се основава на есенната прогноза на Европейската комисия за 2026 г., която взема предвид проекта на бюджетен план на България за 2027 г.

"За всяка държава членка, независимо дали е в еврозоната или извън нея, решението на Съвета за засилване на процедурата при прекомерен дефицит бележи първата стъпка в процеса на макроикономическа обусловеност. След това Европейската комисия е длъжна да предложи спиране на средства от ЕС, но това не води до автоматичното им спиране. Както е предвидено в съответното законодателство, Европейската комисия ще информира постоянно Европейския парламент и Съвета за следващите стъпки", заявяват от ЕК.

Новината бе коментирана от Теменужка Петкова от ГЕРБ във фейсбук.

"Най-циничното в цялата ситуация е, че сметката за предизборния популизъм, раздутите разходи и управленския инат няма да бъде платена от сегашните управляващи. Ще я платят всички български граждани – с 25 милиона евро директна глоба, с риск от спрени еврофондове и с нови дългове на гърба на всеки българин.

Стига с оправданията! Никак не е прогресивно, нали?", заяви тя.

Ето какво още казва Петкова в публикацията си:

Премиерът Румен Радев обяви предложената от Европейската комисия глоба за „несправедлива", обвини предишните управляващи, че са заблуждавали Брюксел заради влизането в еврозоната, и намекна за „политически мотиви" на самата Комисия.

Отговорът на ЕК на въпрос на БНР обаче казва всичко и разбива на пух и прах тезите на управляващите:

- Няма връзка с еврото.

Приемането ни в еврозоната на 1 януари 2026 г. е базирано на официални данни, потвърдени от Евростат и ЕЦБ през юни 2025 г. при спазване на всички правила на ЕС.

- Няма политически заговор. Процедурата при прекомерен дефицит важи за всяка държава членка – независимо дали използва еврото, или не.

- Има провал в управлението на бюджета през 2026 г.

Още през пролетта ЕК предупреди, че дефицитът за тази година надхвърля допустимите граници (дори с отчетената гъвкавост за разходите за отбрана). През юли Съветът на ЕС даде ясни препоръки, но до ноември правителството на Румен Радев не предприе ефективни действия.

- Комисията не наказва България заради управлението на предходни правителства.

Наказва ни заради липсата на адекватни мерки през 2026 г. и заради бюджетния план за 2027 г., които не решават проблема с дупката в хазната. Нека не забравяме, че бюджетът за 2026 г. и бюджетният план за 2027 г. бяха изготвени и предложени единствено и само от правителството на „Прогресивна България".

Тъй като засилването на процедурата води до риск от спиране на евросредства и директни финансови санкции, опитите за прехвърляне на вината няма да спасят бюджета.

Истината е проста: Брюксел не ни глобява за минали периоди. Глобява ни заради провала на сегашното управление през 2026 г. и заради неадекватните сметки за бюджет 2027 г., които продължават да задълбочават проблема.