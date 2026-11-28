Сблъсъци избухнаха между полицията и протестиращи в албанската столица Тирана днес, след като хиляди хора поискаха оставката на министър-председателя Еди Рама, предаде Асошиейтед прес. Това е поредният антиправителствен протест в Албания.

Полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия, за да отблъсне протестиращите, които хвърляха камъни и се опитваха с дървени пръти да разбият улични камери и прозорци на правителствени сгради.

Албанци пристигнаха в Тирана от цялата страна и от чужбина за протеста, който съвпадна със 114-ата годишнина от обявяването на независимостта на страната - ден, който обикновено се отбелязва с национални тържества и е официален празник. Полицаи бяха разположени по главните пътища към столицата и проверяваха превозни средства, пише БТА.

„Дойдох тук специално за протеста", каза пред АП 33-годишният Ариан Леши, който е пристигнал в Тирана от Обединеното кралство. „Защо? Защото страдаме от твърде дълго време. Пръснали сме се из Европа и по света и сякаш сме граждани без държава. Ние сме като хора без гражданство."

"Политическите партии, които съществуват в Албания от падането на комунизма през 90-те години, „вече не представляват никого", каза Леши. „Те трябва да отстъпят място на ново поколение образовани хора и на хора, които имат по-голям интерес от бъдещето на страната."

Протестът днес е част от поредица демонстрации, започнали в края на май. Първоначално те бяха предизвикани от недоволство срещу голям проект за луксозен туризъм по южното крайбрежие на Албания, който е свързан с инвестиционна компания, основана от Джаред Къшнър, зет на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Протестите станаха известни като „Фламинго революция", а по-късно, през септември, последваха студентски демонстрации. Много от тях прераснаха в насилие, а студентите настояваха за по-добро образование и условия на живот. Оттогава основното искане на демонстрантите се разшири и вече включва призиви за оставката на премиера Еди Рама.

Протестиращите скандираха „Оставка!", докато се събираха на главния площад „Скендербег" в Тирана.

„Излязохме, за да поискаме правата си. Писна ни. Животът стана много труден. Настояваме за промяна на цялата система", каза пред АП студентката Юна Васили.

Жителката на града Сузана Джета, която е пенсионерка, каза, че протестира както от името на младите хора, така и на хора като нея, „които живеят само със 120 евро на месец. Надяваме се тази система да си отиде, Еди Рама да си отиде и тази корупция да свърши", каза тя.