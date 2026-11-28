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Пирати са отвлекли товарен кораб в Аденския залив на около 220 километра северозападно от сомалийския пристанищен град Босасо, съобщи Центърът за морска сигурност в Индийския океан, действащ в рамките на военноморската мисия на ЕС „Аталанта".

Според предварителната информация на центъра на борда на кораба са проникнали шестима въоръжени пирати. Членовете на екипажа са успели да се скрият в защитено помещение и към момента няма информация за пострадали. Обстоятелствата около случая все още се изясняват, пише БТА.

За поемането на контрола над товарен кораб в Аденския залив по-рано съобщи и Британската служба за морски търговски операции (UKMTO) към Военноморските сили на Великобритания.

Името на кораба, неговата държавна принадлежност, както и броят и гражданството на членовете на екипажа му към момента не са ясни.

На корабите, намиращи се в този район, се препоръчва да проявяват повишена бдителност и незабавно да съобщават за всяка подозрителна дейност.