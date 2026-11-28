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Международният трибунал по морско право отхвърли искането на Аржентина за временно спиране на сондажите за петрол край Фолклендските острови.

На заседание в Хамбург днес трибуналът отхвърли с 18 гласа „против“ срещу три „за“ искането на Аржентина за спиране на сондажните дейности по офшорния петролен проект „Сий Лайън“ във водите около Фолклендските острови, разположени на около 480 километра източно от югоизточното крайбрежие на Аржентина.

Спорът около планираните сондажи възроди спомените за войната, която двете държави водиха преди 44 години за контрола над островите. Аржентина ги нарича Малвински острови, а от 1833 г. те са британска отвъдморска територия.

Британският външен министър Ед Милибанд и главният прокурор на Англия и Уелс Ели Рийвс приветстваха решението и призоваха Аржентина да зачита правото на жителите на Фолклендските острови, които наброяват около 3500 души, „сами да определят своето бъдеще“, както и да прекрати по-широкия икономически натиск.

„Този резултат потвърждава стабилността на правната защита и стратегията на Обединеното кралство“, се казва в тяхното изявление, предава БТА.

„Обединеното кралство не се съмнява в своя суверенитет над Фолклендските острови, в суверенитета и суверенните си права върху прилежащите морски зони, както и в правото на самоопределение на жителите на островите“, се добавя в него.

Аржентинският президент Хавиер Милей се закани да наложи санкции на компаниите, които участват в добива на петрол около островите. Той заяви, че съвместната британско-израелска операция представлява "непосредствена и реална заплаха" за претенциите на страната му към островите.