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Синдикати предупреждават за стачка на парижките летища в навечерието на Коледа.

Представители на служителите на "Аеропор дю Пари" (ADP), оператора на парижките летища "Роаси"/"Шарл дьо Гол" и "Орли", подадоха предизвестие за стачка от 17 до 20 декември, в навечерието на коледните празници. Тенхните действия ще са в подкрепа на исканията си относно заетостта и заплатите.

Синдикалните организации настояват за 20-процентно увеличение на надбавката за транспорт от дома до работното място, която получават служителите, както и отпускането на премия за гориво в размер на 1000 евро, съобщава БТА.

Стачните действия са обявени за четвъртък, 17 декември, от 5 часа местно време до неделя, 20 декември, в полунощ.

Синдикатите изискват "незабавно запълване на свободните длъжности във всички дирекции", както и създаването на "апелативна комисия, която да позволи запазването на работните места на служителите, които биха били подложени на временно или окончателно отнемане на достъп".

Ръководството на летищната група "носи отговорността за провала на преговорите", според синдикатите.

Все още няма коментар от ръководството на компанията.