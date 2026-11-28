Два френски изтребителя „Мираж 2000D" са изпълнили разузнавателна мисия над Черно море на 27 ноември, подкрепени от самолет за дозареждане във въздуха Airbus A330 MRTT. По същото време самолет на НАТО за ранно предупреждение и наблюдение E-3A Sentry е извършвал полет над Румъния.

Поне един от френските изтребители вероятно е бил оборудван с контейнер ASTAC за радиоелектронно разузнаване. Това предполага, че мисията може да е включвала събиране на данни за радарните системи и електромагнитната активност в близост до контролираното от Русия въздушно пространство, съобщава специализираното авиационно издание Itamilradar.

Според данните от системите за проследяване на полети двата „Мираж 2000D" са били с регистрационни номера 445 и 520 и позивни FAF7230 и FAF7230B. Анализатори на открити източници допускат, че поне една от машините е носела система ASTAC (Analyseur de Signaux TACtiques).

Контейнерът е предназначен за събиране и анализ на електромагнитни излъчвания, най-вече сигнали от радарни системи. Чрез него френските военновъздушни сили могат да получават информация за радарната активност и електромагнитната обстановка в Черноморския регион.

Наличието на ASTAC на борда на конкретен самолет обаче не е официално потвърдено. Френското министерство на въоръжените сили посочва системата сред оборудването на „Мираж 2000D" и потвърждава, че тя служи за събиране на радиоелектронна разузнавателна информация.

За изпълнението на мисията френските изтребители са били подпомагани от Airbus A330 MRTT с регистрационен номер F-UJCK и позивна FAF4091. Самолетът е извършил няколко обиколки в зона на изчакване над западната част на Черно море, преди да поеме на изток.

Подобни машини осигуряват възможност за дозареждане във въздуха, което позволява на бойните и разузнавателните самолети да удължат времето си във въздуха и да изпълняват по-продължителни операции.

Успоредно с френската мисия над Румъния е летял и самолетът на НАТО Boeing E-3A Sentry с регистрационен номер LX-N90442 и позивна NATO08.

Той е част от системата AWACS на алианса, която осигурява ранно предупреждение от въздуха, наблюдение на въздушното пространство, както и способности за командване и управление. Присъствието му допълва картината на съюзническата военна активност в района.

Наличните данни от полетите не доказват наличието на пряка оперативна връзка между трите самолета, но едновременното им присъствие е показателно за използването на различни военни способности в региона.

Това не е първата подобна активност на френската авиация през последните дни. На 26 ноември също са били засечени два изтребителя „Мираж 2000D" над Черно море, източно от Варна и Бургас. Тогава машините са излетели от румънската военновъздушна база „Михаил Когълничану".