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Президентите на Турция и Гърция Реджеп Тайип Ердоган и Константинос Тасулас се срещнаха днес в двореца „Долмабахче" в Истанбул. Това е първият разговор между двамата след избирането на Тасулас за държавен глава.

Гръцкият президент бе посрещнат от Ердоган с официална церемония. Последвалата среща продължи около 45 минути и бе при закрити врата.

От турска страна в разговорите участваха външният министър Хакан Фидан и ръководителят на Дирекцията по комуникации към президентството Бурханеттин Дуран.

След срещата Дирекцията по комуникации разпространи писмено съобщение, според което двамата президенти са обсъдили развитието на двустранните отношения.

Ердоган е подчертал, че отношенията между Турция и Гърция имат значителен потенциал във всички области и че Анкара се стреми към положителното им развитие.

Турският президент е заявил още, че въпросът за малцинствата, които са общо наследство на двете държави, трябва да се разглежда преди всичко от хуманитарна гледна точка. Той е изразил надежда, че Гърция също ще възприеме положителен подход на принципа на взаимността, което би помогнало за подобряване на отношенията.

Ердоган е изтъкнал готовността на Турция Егейско море да се превърне в „море на мира". По думите му Егейско море и Източното Средиземноморие трябва да бъдат зони на стабилност и просперитет.

Президентът на Гърция Константинос Тасулас Снимка: Екс/@ekathimerini

Тасулас е в Истанбул по покана на Вселенския патриарх Вартоломей Първи. Гръцкият държавен глава ще участва в честванията по повод храмовия празник на Вселенската патриаршия, посветен на нейния покровител и основател – свети апостол Андрей Първозвани.

В програмата на посещението му са включени още откриването на изложбата „Блясъкът на Фенер. Съкровища на византийското и поствизантийското изкуство" в Генералното консулство на Гърция в Истанбул, както и среща с представители на местната гръцка общност.