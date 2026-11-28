"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Водни оръдия използва днес полицията в северния индийски щат Хариана, за да разпръсне активисти, които протестираха пред офис на "Мета". Протестиращите са част от основната опозиционна партия Индийски национален конгрес. Те обвиняват компанията, че цензурира гласовете на опозицията.

Активисти на младежката организация на партията организираха мащабни протести пред офиси на „Мета“, обвинявайки компанията, че действа в интерес на управляващата Индийска народна партия („Бхаратия Джаната“) на премиера Нарендра Моди, съобщи БТА.

Случаят се превърна в едно от най-големите предизвикателства пред компанията, собственик на "Фейсбук" и "Инстаграм" в Индия, която е най-големият ѝ пазар по брой потребители.

"Мета" заяви, че ограничава съдържанието в Индия в съответствие с местното законодателство. Компанията не е коментирала публично протестите, но на среща при закрити врата с представители на опозиционната партия е уверила, че запазва неутралитет по отношение на всички политически партии, посочиха запознати с въпроса източници.

Младежката организация на „Индийски национален конгрес“ заведе дело срещу "Мета" и индийското правителство с искане да бъде отменена разпоредба, която значително разшири ограниченията върху съдържанието, като въведе изискване за автоматизирано откриване и премахване на копия на публикации, за които са издадени индивидуални разпореждания за премахване.

Организацията съобщи, че полицията е използвала водни оръдия срещу активистите ѝ и ги е обляла с "мръсна" вода по време на протест пред офиса на "Мета" в град Гуруграм. Активистите обвиниха правителството, че използва сила срещу демонстранти, настояващи за свобода на изразяване.

Полицията задържа няколко привърженици на партията, които впоследствие бяха освободени.

Индийският национален конгрес твърди, че ограниченията върху съдържанието го поставят в неизгодна позиция преди изборите в няколко щата догодина, когато се очаква "Фейсбук" и "Инстаграм" да бъдат ключови платформи за водене на предизборни кампании.