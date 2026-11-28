"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В Киев е поразен обект от критичната инфраструктура. Специалистите оперативно установяват степента на нанесените щети. В някои райони на града са възможни прекъсвания на електро- и водоснабдяването. Това съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко в Телеграм.

Руските сили са нанесли удари по подстанция в Киев и топлоелектрическа централа в Киевска област, съобщи от своя страна руското Министерство на отбраната, предаде БТА. Руските сили са поразили и кораб, превозващ военен товар в Черно море.

Украинските въоръжени сили нанесоха удари по руско нефтопреработвателно предприятие в Ростовска област и по още два обекта от нефтената инфраструктура в Самарска област и Башкортостан, съобщи украинското Министерство на отбраната.

Нефтопреработвателният завод в Новошахтинск е бил поразен за втори път през последните пет дни.

Украинските войски са нанесли удари и по станция за транспортиране, съхранение и смесване на суров петрол в Самарска област, както и по ключова помпено-разпределителна станция на нефтопровод в Башкортостан.