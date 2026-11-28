Руските власти преговарят за размяна на затворници с Бразилия, съобщава Bloomberg, позовавайки се на източници.

Москва иска освобождаването на Сергей Черкасов, предполагаем служител на ГРУ, осъден на пет години затвор в Бразилия за използване на фалшифицирани документи.

Черкасов беше арестуван през 2022 г., докато се опитваше да получи стаж в Международния наказателен съд в Хага, представяйки се за бразилския гражданин Виктор Мюлер Ферейра.

Холандското разузнаване твърди, че Черкасов е нелегален шпионин, пристигнал в Рио де Жанейро през 2010 г. и започнал да се представя за бразилец. Използвайки фалшива самоличност, той успява да учи в Тринити Колидж Дъблин (една от най-старите образователни институции в Ирландия) и в Училището за висши международни изследвания към университета Джонс Хопкинс в Съединените щати.

По време на процеса бразилските власти не успяха да докажат, че Черкасов е шпионирал правителствени агенции или частни компании в страната.

През 2023 г. Съединените щати поискаха екстрадицията на Черкасов в Бразилия, позовавайки се на подозрения за използване на фалшив паспорт и работа за руското разузнаване. Бразилия отхвърли искането.

Едновременно с това Русия поиска екстрадицията на Черкасов. В искането на руската Главна прокуратура се твърди, че руснакът не е агент на ГРУ, а престъпник, издирван за контрабанда на хероин.

Сега руските власти предлагат да разменят Черкасов за 33-годишната Летисия „Леле" Виляр, която играеше за бразилския национален отбор по плажен футбол. През 2017 г. тя беше призната за една от трите най-добри играчи на плажен футбол в света. Тя спечели и Световното първенство по плажен футбол на ФИФА и бронзов медал на Световните плажни игри.

Летисия "Леле" Виляр (вляво)

Според местните медии, през юли 2025 г. Виляр е била задържана на естонско-руската граница. Тя пътувала за Санкт Петербург, за да участва в турнир по плажен футбол по покана на московския Локомотив. Руските граничари открили 6,13 грама хашиш в багажа ѝ. Защитата на Виляр настояваше, че тя не е знаела за забраната за употреба на хашиш и дори не си спомня да го е носила. Съдът осъди Виляр на пет години и два месеца затвор по обвинения в притежание и контрабанда на наркотици.

В момента тя е в женска наказателна колония в село Явас в Мордовия. През ноември тя се обърна към президента на Бразилия с молба за освобождаването ѝ. „Няма думи, които могат да изразят или предадат цялото страдание и болка, които изпитвам на това място", каза Виляр в писмото си.

Според Виляр тя е принудена да работи от 6:00 до 21:00 часа седем дни в седмицата в затворническата колония. Наред с други задължения, тя трябва да шие униформи за руски войници, сражаващи се във войната срещу Украйна. Спортистката се оплака също, че е изправена пред заплахи и тормоз от други затворници, основани на расизъм и сексуална ѝ ориентация.

Бразилското министерство на външните работи заяви, че следи положението на Виляр и предоставя необходимата консулска помощ на нея и семейството ѝ.

Това не е първият път, когато руските власти провеждат размяна на политически затворници с участието на чуждестранни спортисти. През декември 2022 г. американската баскетболистка Бритни Грайнър беше разменена за руския търговец на оръжие Виктор Бут. Грайнър беше задържана на летище Шереметиево, след като в багажа ѝ беше открито масло за вейп с хашиш. Тя беше осъдена на девет години затвор. Бут излежаваше 25-годишна присъда в Съединените щати по обвинения в пране на пари, измама и заговор за оказване на помощ на терористична организация.