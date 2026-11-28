Tя обеща да прекара една нощ с Владимир Путин, ако сложи край на войната в Украйна

Италианската бивша порноактриса и политик Илона Сталер, известна с артистичния си псевдоним Чичолина, обяви, че ще се кандидатира за кмет на Рим. На 26 ноември, когато навърши 75 години, тя официално заяви намерението си да участва в надпреварата като независим кандидат с гражданска листа.

Сталер стана известна не само с кариерата си в порноиндустрията, но и с провокативните си политически послания. През годините тя неведнъж е предлагала публично секс на световни лидери и диктатори в замяна на мир. Сред тях са руският президент Владимир Путин, бившият иракски лидер Саддам Хюсеин и терористът Осама бин Ладен, пише Daily Star.

В предложението си към Путин тя обеща една нощ с него, ако сложи край на войната в Украйна. Към Бин Ладен и Саддам Хюсеин отправи подобни послания, като заяви, че гърдите ѝ „не убиват никого".

Сега Чичолина насочва вниманието си към проблемите на италианската столица. В програмата ѝ има няколко необичайни за кандидат за кмет приоритета – защита на дивите глигани, опазване на старите дървета и подобряване на пътната инфраструктура.

Едно от първите ѝ обещания е да сложи край на отстрела на диви свине в Рим. През последните години животните все по-често навлизат в жилищни квартали и се появяват по улиците на града, а местните власти одобриха мерки за ограничаване на популацията им.

„Вместо да ги убиваме, трябва да се грижим за тях и да оставим природата да се погрижи за останалото", заявява Сталер. Тя поставя под въпрос решението на властите да разрешат отстрела и настоява животните да бъдат оставени на мира.

Друг неин приоритет е защитата на зрелите дървета в италианската столица. Сталер обвинява настоящия кмет Роберто Гуалтиери, че унищожава историческата зеленина на града, и обещава да забрани премахването на старите дървета. В програмата ѝ е заложено и разширяване на зелените площи.

Кандидатката обещава още мащабен ремонт на пътната инфраструктура. Тя посочва лошото състояние на улиците в района Изола Фарнезе, където живее, и твърди, че занемарените пътища и скорошен пожар са довели до смъртта на животни и пътни инциденти.

Повече полицейско присъствие по улиците също е сред предложенията ѝ. Самата Сталер разказва, че е ставала жертва на кражби в Рим – от гаража на централната жп гара бил откраднат куфарът ѝ, а по-късно изчезнала и чантата ѝ от автомобила.

Засега тя не разкрива с кого ще се обедини политически в предстоящата кампания. В интервю за предаването Un giorno da pecora по радио Rai 1 Сталер заяви, че името на партньора ѝ остава „строго секретно".

За своя политически вдъхновител тя посочва Марко Панела – една от емблематичните фигури на италианската Радикална партия.

Политическата кариера на Чичолина започва още в края на 70-те години, когато тя се насочва към парламентарната политика. През 1987 г. е избрана за депутат в италианския парламент от листата на Радикалната партия и остава там до 1992 г.