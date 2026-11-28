Израелският премиер Бенямин Нетаняху е готов опозиционният лидер Гади Айзенкот пръв да заеме премиерския пост при ротационно управление в рамките на евентуално правителство на националното единство.

Това е поредният сигнал, че бившият началник на генералния щаб на израелските въоръжени сили Айзенкот може би е близо до съставянето на коалиционно правителство с подкрепата на опозицията, което да сложи край на управлението на настоящия премиер, съобщи БТА.

Изявлението на Нетаняху подчертава натиска, на който е подложен най-дълго управлявалият премиер в историята на Израел, на фона на подкрепата, която Айзенкот получава от потенциални партньори, които биха могли да му осигурят парламентарно мнозинство или да му позволят да състави коалиционно правителство.

Нетаняху предложи двете им партии да се споразумеят за съставянето на правителство на националното единство, в което той да заеме премиерския пост след Айзенкот съгласно споразумение за ротация.

Президентът на Израел възложи на Айзенкот да състави правителство след изборите на 27 октомври. Резултатите от тях не осигуриха ясна възможност за съставяне на кабинет нито на него, нито на Нетаняху.

Айзенкот подписа коалиционни споразумения с двама партньори от левия и десния политически спектър, чиято подкрепа може да го доближи до парламентарно мнозинство, преди дни.

Нетаняху посочи в изявление, че именно той би трябвало да оглави израелското правителство, но че „предвид мащаба на заплахата за самото съществуване на Израел и възможността да бъде съставено правителство, което не е в състояние да се справи с тази опасност“, неговата „отговорност като лидер“ изисква да „остави всичко настрана“.