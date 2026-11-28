Партията „Демократична Черна гора" внесе законопроект, с който предлага черногорският и сръбският език да бъдат признати за официални и работни езици на Европейския съюз в рамките на процеса по присъединяване на страната.

Предложението бе представено от депутата Анджела Воинович. По думите ѝ целта е при евроинтеграцията на Черна гора да бъде отчетена езиковата действителност в страната и да се зачитат правата на всички граждани, съобщава БТА.

„Нашата позиция е, че Черна гора трябва да изисква черногорският и сръбският език да бъдат официални и работни езици на Европейския съюз", заяви Воинович. Тя уточни, че инициативата не предвижда сръбският да получи по-висок статут от черногорския.

Със законопроекта се определят задълженията на правителството да предприеме необходимите юридически, дипломатически и институционални действия пред европейските институции. Според вносителите така ще се гарантира последователност на държавната политика по въпроса, независимо от евентуални промени в управлението.

Воинович подчерта, че предложението не засяга конституционния статут на езиците в самата Черна гора и не предвижда промени в основния закон.

„Не ограничаваме правата на гражданите, които говорят босненски, албански, хърватски или други езици", заяви депутатът.

Според конституцията на Черна гора единствено черногорският е официален език в страната. Сръбският обаче също е в официална употреба и се използва, включително при изготвянето на документи на местно ниво. Босненският, албанският и хърватският също имат статут на езици в официална употреба.

В правилата на Европейския съюз няма изрично изискване нова държава членка да кандидатства само с един официален език, който е признат от нейната конституция. Това оставя възможност Черна гора да предложи и двата езика – черногорския и сръбския, отбелязва местното издание „Виести".

Темата вече бе поставена и в черногорския парламент. Неотдавна Душан Кърцунович от сръбското научно, книжовно и културно дружество „Матица сръбска" внесе петиция за признаване на сръбския като официален език на ЕС. Документът събра над 6000 подписа за кратко време.

Конституционната комисия обаче прецени, че въпросът не е в нейните правомощия и трябва да бъде отнесен до Министерския съвет и Европейската комисия.

Статутът на официалния език на нова държава членка се разглежда в Глава 34 от преговорите за присъединяване към ЕС, която обхваща институциите. Министърът на европейските въпроси на Черна гора Майда Горчевич заяви тази седмица, че процедурата е сравнително проста, тъй като конституцията на страната ясно определя официалния език.

От Европейската комисия са обяснили пред „Виести", че решението за включване на нов език в списъка на официалните езици на ЕС се взема от държавите членки в рамките на преговорите за присъединяване.

Въпросът за признаването на повече от един език в ЕС не е прецедент. При присъединяването на Хърватия през 2013 г. е имало предложения сред официалните езици на съюза да бъде включен сърбохърватският или хърватско-сръбският. Загреб обаче кандидатства единствено с хърватски език.

Последният език, добавен към списъка на официалните езици на ЕС, е ирландският. Това става през 2022 г., години след присъединяването на Ирландия към съюза, като той получава самостоятелен статут наред с английския.

През 2023 г. Испания също поиска каталонският, баският и галисийският да бъдат признати за официални езици на ЕС. Те имат официален статут само в отделни испански региони, а не на територията на цялата страна.

Европейската комисия е изчислила, че преводите на трите езика могат да струват до 132 милиона евро годишно. Други държави членки са изразили опасения, че одобряването на испанското искане може да създаде прецедент и да доведе до нови подобни предложения от други страни.