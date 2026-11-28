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Земетресение с магнитуд 6,2 разлюля Камчатка в Далечния изток на Русия. Трусът е бил усетен и в административния център Петропавловск-Камчатски, а част от жителите са напуснали домовете си през нощта от съображения за сигурност.

Според Геофизичната служба на Руската академия на науките епицентърът е бил на 72 км от града. Земетресението е регистрирано около 13:15 ч. по Гринуич, на дълбочина 189,1 км.

По данни на регионалното подразделение на Геофизичната служба трусът е бил с интензивност 3 бала в Петропавловск-Камчатски. Той е регистриран в 01:15 ч. местно време на 29 ноември, съобщава руското издание „Москва 24".

По информация на ТАСС земетресението е събудило жителите на региона. Въпреки снежната буря и късния час много хора са напуснали жилищата си и са излезли навън от съображения за сигурност.