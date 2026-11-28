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Шведският компания производител на военно оборудване "Сааб" е получила поръчка на стойност 450 милиона евро от украинските въоръжени сили за своите радари "Джираф 1Екс".

"Джираф 1Екс“ е мобилна 3D радарна система, предназначена за откриване и проследяване на самолети, ракети и дронове. Доставките по поръчката ще стане догодина, става ясно от изявление на "Сааб".

Компанията произвежда разнообразно военно оборудване – от ракети и съвременна електроника до подводници и е ключов доставчик на Украйна, съобщава БТА.

Тя подписа договор за доставка на 16 изтребителя „Грипен Е“ за Украйна в рамките на сделка на стойност около 2,40 милиарда долара през юни. Доставките са планирани за периода 2029-2030 година.

Силното търсене на военно оборудване помогна на „Сааб“ да отчете по-голям от очаквания ръст на оперативната печалба за третото тримесечие през октомври, като показателят се увеличи до 1,95 милиарда шведски крони (190,03 милиона долара) от 1,37 милиарда крони година по-рано.