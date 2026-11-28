Американският военен министър Пийт Хегсет разкритикува разходите на Канада за отбрана и приноса на страната към противовъздушната отбрана на Северна Америка. Това е поредната остра критика на САЩ към северния им съсед на фона на преосмислянето от страна на Отава на някои от дългогодишните и тесни военни връзки с Вашингтон.

В нов документ, публикуван в понеделник и определен от Пентагона като „информационна справка", американското правителство обвини Канада, че не е „надежден партньор". Според Вашингтон Отава изостава от поетите ангажименти за разходи за отбрана в рамките на НАТО и е допуснала военните ѝ способности да „западнат".

„Недостатъците на Канада в областта на отбраната говорят сами за себе си. Канада трябва да подходи сериозно и целенасочено", се посочва в документа.

Министерството на отбраната на САЩ публикува справка от две страници дни след появата на информация, че Хегсет е разпространил меморандум, с който ограничава военното сътрудничество между двете страни.

Американският републикански сенатор Майк Раундс от Южна Дакота заяви, че ограниченията засягат основно участието на американски военни в социални събития и дискусии, организирани от мозъчни тръстове в Канада.

В петък „Вашингтон пост" съобщи, че Хегсет наскоро е разпространил поверителен меморандум, налагащ нови ограничения върху военните връзки между съседните държави. Изданието се позовава на служители, запознати с документа, които са пожелали да останат анонимни заради чувствителния характер на информацията.

В събота, по време на Международния форум за сигурност в Халифакс, канадският министър на отбраната Дейвид Макгинти заяви, че не е запознат с подобна директива.

Канадски представители посочиха, че ежедневните военни операции на Отава със САЩ не са се променили. Говорителят на Пентагона Шон Парнел заяви, че споделянето на разузнавателна информация в областта на отбраната, работата в рамките на НАТО и дейностите по противовъздушната отбрана на Северна Америка не са засегнати.

Търговските, дипломатическите и военните отношения между САЩ и Канада са подложени на натиск, откакто президентът Доналд Тръмп се върна в Белия дом. Причините са търговската война, започната от Вашингтон срещу северния му съсед, както и многократните изявления на Тръмп, че Канада трябва да стане 51-вият щат на САЩ.