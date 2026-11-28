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Десетки хиляди грузинци излязоха на протест в столицата Тбилиси по повод втората годишнина от началото на масовите демонстрации срещу решението на правителството да замрази преговорите за присъединяване на страната към Европейския съюз. В шествието се включиха опозиционни политици, граждански активисти и представители на неправителствени организации, съобщи БТА.

Демонстрантите се събраха на три места в столицата - пред Тбилиския държавен университет, при метростанция "Авлабари" и на площад "Орбелиани". Оттам потеглиха на шествия към площад "Свобода", който постепенно се изпълни с хора и знамена на Европейския съюз.

Протестът беше организиран по призив на проевропейски активисти и пет опозиционни партии, срещу които управляващите са поискали забрана чрез Конституционния съд.

"Нека покажем на света, че не се отказваме, че няма да се подчиним", призоваха организаторите в изявление преди демонстрацията.

Участниците поискаха провеждането на нови избори и освобождаването на задържаните по време на предишните протести.

Представители на опозиционното Единно национално движение се присъединиха към шествието от метростанция "Авлабари". Партията ще продължи да участва в протестите, докато целите на движението не бъдат постигнати, заяви нейният представител Иракли Павленишвили.

Той обвини милиардера Бидзина Иванишвили, основател на управляващата партия "Грузинска мечта", че се опитва да установи диктатура в страната. По думите му през последните две години грузинците са били подложени на безпрецедентни репресии, но не са се отказали от съпротивата си.

Павленишвили определи днешната демонстрация като знак, че гражданите са решени да продължат протестите въпреки ограниченията и натиска от властите. На площад "Свобода" се очакваше да бъдат произнесени речи на представители на различни политически и граждански организации.

Организаторите обвиниха "Грузинска мечта", че е изоставила европейския и евроатлантическия курс на страната, който самата управляваща партия е заложила в конституцията.

Политическата криза в Грузия се задълбочи след парламентарните избори през октомври 2024 г., когато "Грузинска мечта" обяви победа. Опозицията оспори резултатите и заяви, че е имало изборни нарушения.

Напрежението ескалира месец по-късно, когато премиерът Иракли Кобахидзе обяви, че страната ще преустанови преговорите за присъединяване към ЕС до 2028 г. Решението предизвика масови протести, които бяха разпръснати със сила от полицията.

Опозицията обвинява управляващите, които са на власт от 2012 г., че отдалечават Грузия от Европа, сближават я с Русия и отслабват демократичните институции. От "Грузинска мечта" отхвърлят тези обвинения и заявяват, че защитават суверенитета на страната от външна намеса и опити за дестабилизация.

През последните две години няколко известни опозиционни лидери бяха арестувани, а властите приеха законодателни промени, които засилват ограниченията върху независимите медии и организациите на гражданското общество.

През октомври Конституционният съд започна разглеждането на искането на управляващата партия за забрана на пет проевропейски опозиционни формации. Те са обвинени в опит за "събаряне на конституционния ред". Очаква се съдът да се произнесе по случая до юни 2027 г.

Европейският парламент осъди инициативата, като предупреди, че евентуална забрана на партиите ще отдалечи още повече Грузия от членство в ЕС.

По-рано този месец Брюксел заяви, че Грузия, която получи статут на страна кандидатка за членство през 2023 г., продължава да има този статут "само по име" заради отстъплението от демократичните принципи в страната.