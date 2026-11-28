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Израелският премиер Бенямин Нетаняху ще се срещне утре сутринта с основния си политически съперник Гади Айзенкот, за да обсъдят възможностите за съставяне на ново правителство. Това съобщи партията на Нетаняху "Ликуд".

Двамата са разговаряли по телефона и са се договорили за среща в 10 ч местно време в хотел в крайбрежния град Херцлия, предаде БТА.

По-рано днес Айзенкот, на когото беше възложена задачата да състави следващото израелско правителство, призова Нетаняху незабавно да започнат преговори. Това стана, след като настоящият премиер предложи при постигане на споразумение за ротационно управление Айзенкот първи да заеме премиерския пост.

Айзенкот пое ангажимент да обяви състава на новия кабинет преди изтичането на крайния срок за съставяне на правителство - 6 декември. Парламентарните избори в Израел се проведоха на 27 октомври.

Пред политическите сили около Айзенкот обаче стои трудната задача да осигурят мнозинство в 120-местния парламент. За целта са необходими най-малко 61 депутати, а в лагера му има разногласия кой път да бъде избран.

Сред обсъжданите варианти са привличане на ултраортодоксалните партии, търсене на подкрепа от арабските политически формации или съставяне на правителство на националното единство с партията "Ликуд".

Нетаняху мотивира предложението си за ротационно управление със сериозните предизвикателства пред сигурността на Израел.

„Предвид различните заплахи за самото съществуване на Израел, пред които е изправена страната, отговорността ми като лидер ме задължава да оставя всичко настрана и да приема Гади Айзенкот пръв да заеме премиерския пост", написа Нетаняху в социалната мрежа Екс.