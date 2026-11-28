Земетресение с магнитуд 5,0 разлюля района на Лос Анджелис в събота сутринта местно време. Епицентърът е бил на около 6 км западно-югозападно от Манхатън Бийч, на дълбочина около 12 км, съобщават американски медии, позовавайки се на Геоложката служба на САЩ (USGS).
Трусът е бил усетен в широк район на Южна Калифорния. В Санта Моника хора са напуснали магазините, а на международното летище в Лос Анджелис са паднали таванни плочи, съобщава CNN.
Пожарната служба на Лос Анджелис е задействала специален режим за реакция при земетресение. Екипи от всичките 106 пожарни станции в града са изпратени да проверят за щети по сградите и инфраструктурата.
На летището са паднали таванни плочи, но към първоначалните съобщения няма данни за пострадали или сериозни разрушения. Не е обявена и опасност от цунами.
След основния трус са регистрирани седем вторични земетресения с магнитуд между 2,5 и 3,7. Местните власти призовават жителите да бъдат подготвени за последващи разлюлявания.
Пожарните екипи продължават проверките на територията на града, за да установят евентуални щети след земетресението.
WATCH: Expensive wine bottles shatter as strong earthquake strikes Los Angeles area. https://t.co/C8ULBNMAp4— Scope Report (@ScopeReport_) November 28, 2026
🚨 ANOTHER EARTHQUAKE AT LAX! A 4.9 magnitude aftershock just hit the Los Angeles area, and our 24/7 Airline Videos Live cameras at LAX are capturing it all as it happens! https://t.co/ydF2tDrbTG— AIRLINE VIDEOS (@airlinevideos) November 28, 2026