Земетресение с магнитуд 5,0 разлюля района на Лос Анджелис в събота сутринта местно време. Епицентърът е бил на около 6 км западно-югозападно от Манхатън Бийч, на дълбочина около 12 км, съобщават американски медии, позовавайки се на Геоложката служба на САЩ (USGS).

Трусът е бил усетен в широк район на Южна Калифорния. В Санта Моника хора са напуснали магазините, а на международното летище в Лос Анджелис са паднали таванни плочи, съобщава CNN.

Пожарната служба на Лос Анджелис е задействала специален режим за реакция при земетресение. Екипи от всичките 106 пожарни станции в града са изпратени да проверят за щети по сградите и инфраструктурата.

На летището са паднали таванни плочи, но към първоначалните съобщения няма данни за пострадали или сериозни разрушения. Не е обявена и опасност от цунами.

След основния трус са регистрирани седем вторични земетресения с магнитуд между 2,5 и 3,7. Местните власти призовават жителите да бъдат подготвени за последващи разлюлявания.

Пожарните екипи продължават проверките на територията на града, за да установят евентуални щети след земетресението.