Украинският президент Володимир Зеленски разпореди да бъдат въведени спешни мерки за ограничаване на информацията в медиите за щетите по обекти от критичната инфраструктура и сроковете за тяхното възстановяване. Целта е да не се предоставя информация, която може да помогне на руската армия да планира нови удари, съобщи БТА.

Зеленски подписа указ, с който въвежда в действие решение на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна от октомври. То задължава правителството да предприеме необходимите действия за забрана на публикуването на данни не само за нанесените поражения и възстановителните дейности, но и за изграждането на защитни съоръжения около стратегически обекти.

Украинските власти и досега призоваваха журналистите да не разпространяват подробности за последствията от руските атаки, както и за местата, поразени от руските ракети и дронове. Според Киев подобна информация може да бъде използвана от руската армия при избора на цели за следващи нападения, припомня Франс прес.

Подобни ограничения върху публикуването на информация за военни и стратегически обекти действат и в Русия.

Мярката идва на фона на засилените руски атаки срещу украинската енергийна инфраструктура с наближаването на зимата. Ударите доведоха до прекъсвания на електричеството, отоплението и водоснабдяването в редица райони на страната.