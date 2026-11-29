Саудитската противовъздушна отбрана е прехванала няколко ракети, включително крилата ракета, насочена към Рияд, както и други атаки срещу южната част на страната. Това съобщи оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция, която се сражава срещу йеменските бунтовници хути, предаде Ройтерс.

Подкрепяните от Иран хути поеха отговорност за атаки срещу международното летище „Крал Халид" в Рияд и обекти от енергийната инфраструктура на Саудитска Арабия.

Междувременно оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция съобщи, че обединените ѝ сили са провели военна операция за унищожаване на жизненоважни ресурси, поддържащи операциите на хутите, включително атаки с ракети и дронове. В съобщението не се посочват нито целите, нито мястото, където е била извършена операцията.

Ескалацията на напрежението се случва на фона на подновените военни действия между Саудитска Арабия и хутите, чиито атаки срещу саудитски летища и енергийни съоръжения се засилиха след възобновяването на конфликта през юли. Саудитска Арабия отговори с въздушни удари по контролираните от хутите райони в съседен Йемен.

Хутите заявиха в изявление, че през последните 48 часа са атакували рафинерията на петролната компания „Сауди Арамко" (Saudi Aramco) в Джазан, както и две електроцентрали в югозападната част на Саудитска Арабия, без да уточнят точните дати на атаките.

Рафинерията, която има капацитет за преработка на 400 000 барела дневно, се намира на брега на Червено море, близо до границата с Йемен. В четвъртък обектът беше поразен, като при въздушната атака загина работник от Непал, а няколко други служители бяха ранени. Част от производствените дейности на рафинерията бяха временно преустановени, съобщиха саудитските власти.

Оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция съобщи в събота, че е прехванала и унищожила балистична ракета, изстреляна към Аш Шукайк – крайбрежен град в провинция Джазан, където се намират големи съоръжения за обезсоляване на вода и производство на електроенергия, снабдяващи южната част на страната. Коалицията посочи, че отломките от ракетата не са причинили наранявания на цивилни.

Саудитските власти също така издадоха предупреждения за сигурност в Джазан и други части на кралството, включително в Източната провинция, където хутите също заявиха, че са нанесли удар по газопреработвателния завод в Ал Хауия.

Конфликтът в Йемен започна през 2014 г., когато хутите превзеха столицата Сана и други части от страната. Това подтикна Саудитска Арабия да оглави през 2015 г. военна коалиция в подкрепа на международно признатото правителство на Йемен.

Граничните сражения затихнаха по време на период на относително спокойствие след примирието от 2022 г., но военните действия между хутите и Саудитска Арабия бяха възобновени през юли тази година, пише БТА.