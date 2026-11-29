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Иран е използвал сателитната интернет услуга „Старлинк" (Starlink) на компанията „СпейсЕкс" (SpaceX) при атаки срещу американските сили, съобщи в. „Вашингтон пост", позовавайки се на информирани източници, предаде Ройтерс.

Според двама души, запознати с вътрешните дискусии в компанията, изпълнителният директор на „СпейсЕкс" Илон Мъск е бил разгневен, след като разбрал за две неразрешени употреби на „Старлинк", за които екипът му е стигнал до заключението, че са свързани с ирански действия срещу американските сили, разположени в региона на Близкия изток след ударите на САЩ и Израел срещу Иран в края на февруари, се посочва в публикацията.

Мъск също така е бил информиран, че американските военни са използвали за атаки с дронове военната версия на „Старлинк" – „Старшийлд" (Starshield), но с по-евтин абонаментен план, предназначен за наземни операции, твърди един от източниците.

„СпейсЕкс" и иранското министерство на външните работи не отговориха на запитвания на Ройтерс за коментар по темата.

Според „Вашингтон пост" в класифициран доклад до министъра на отбраната Пит Хегсет е описано използването на „Старлинк" от иранските въоръжени сили.

Министерството на отбраната на САЩ заяви в отговор на запитване на Ройтерс, че „не е запознато с доклада до (кабинета на министъра на отбраната), отнасящ се до тази тема".

Използването на „Старлинк" в региони, засегнати от конфликти, контролът върху услугата от страна на правителството на САЩ, както и незаконното ѝ използване от санкционирани субекти са обект на засилен интерес на фона на войните в Украйна и Иран.

„Старлинк" няма лиценз за дейност в Иран, но Мъск по-рано заяви, че услугата функционира в страната.

Иранските власти са прекъсвали публичния до интернет по време на периоди на безредици, включително по време на протестите през януари, когато според правозащитни организации хиляди демонстранти загинаха.

След протестите през януари правителството на САЩ е вкарало по контрабандни канали хиляди терминали на „Старлинк" в Иран, съобщи „Уолстрийт джърнъл", цитиран от БТА.

Иранското правителство поддържа строг контрол върху достъпа до интернет, откакто САЩ и Израел започнаха офанзивата си срещу Иран.