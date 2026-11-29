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Британското министерство на труда и пенсиите съобщи в събота, че превантивно е преустановило някои от онлайн услугите си заради кибератака, предаде Ройтерс.

Специалисти разследват кибератака срещу системите на ведомството, заяви говорител на министерството на труда. Изплащането на социалните помощи и пенсиите ще продължи по обичайния график, докато се работи за възстановяването на онлайн услугите, допълни той.

Това е поредният случай на хакерска атака срещу британски компании или институции, подчертава Ройтерс.

През последните години компании и държавни институции в Обединеното кралство все по-често стават обект на кибератаки. Сред засегнатите са Британската библиотека, център за кръвни изследвания, компанията „Транспорт фор Лъндън" (Transport for London - TfL), която управлява обществения транспорт в британската столица, веригата магазини „Маркс енд Спенсър" (Marks & Spencer) и автомобилостроителят „Джагуар Ленд Роувър" (Jaguar Land Rover).

При последната мащабна кибератака Министерството на труда и пенсиите беше принудено да преустанови работата на част от онлайн услугите си. Към 17:00 часа местно време (19:00 ч. българско време) в събота системите все още не функционираха, пише БТА.

Министерството на труда и пенсиите обяви в петък, че е станало обект на киберинцидент, който го е принудил да преустанови някои от услугите.

„Заедно с Националния център за киберсигурност и Правителствения център за координация на киберсигурността работим, за да установим причината за опита за неоторизиран достъп до нашите системи", се посочва в изявлението на министерството.

Националният център за киберсигурност, част от британската разузнавателна агенция Правителствен център за комуникации (GCHQ), заяви по-рано този месец, че Великобритания трябва да бъде подготвена за евентуална кибератака, използваща изкуствен интелект, срещу критичната инфраструктура на страната през идните две години.

Предупреждението беше отправено, след като хакерски атаки срещу супермаркети в цяла Европа разкриха уязвимости в ИТ системите.