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Външните министри на осем държави призоваха Палестинската автономна власт да проведе парламентарни и президентски избори през първото тримесечие на 2027 г., според съвместна декларация, публикувана в събота от френското външно министерство, предаде Ройтерс.

Австралия, Белгия, Канада, Франция, Люксембург, Норвегия, Полша и Обединеното кралство изразиха съжаление относно решението на палестинския президент Махмуд Абас да отложи парламентарните избори, насрочени за 28 ноември, и президентските избори, планирани за началото на 2027 г, пише БТА.

През октомври Абас отложи парламентарните избори, които трябваше да се състоят на 28 ноември, за 11 септември 2027 г. и насрочи президентски избори за същата дата, аргументирайки се с условията за сигурност в Газа и мерките, предприети от Израел.

Европейският съюз изрази съжаление относно решението на Абас да отложи изборите, заяви миналия месец в изявление върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика Кая Калас, като добави, че провеждането на демократични избори на цялата окупирана палестинска територия е „отдавна закъсняло".

Палестинците не са провеждали парламентарни или президентски избори от 2005–2006 г. насам. Абас се беше ангажирал писмено пред френския президент Еманюел Макрон и саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман да проведе и двата избори като част от признаването на палестинска държава от страна на Франция през септември 2025 г.