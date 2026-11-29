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Данил Курленя, 18-годишен руски гражданин, загина във войната с Украйна. Според Mediazona това е първата известна смърт на войник, роден по време на президентството на Дмитрий Медведев.

Курленя е роден на 21 май 2008 г., две седмици след встъпването в длъжност на Медведев. Той беше на 13 години, когато започна пълномащабната война.

Курленя е живял в Новосибирска област; как точно се е озовал във войната, не е известно. Според официални данни той е починал на 11 ноември.

Общо най-малко 700 000 руски войници са загинали през близо петте години пълномащабна война с Украйна. Журналистите от Meduza и Mediazona стигнаха до тази оценка въз основа на анализ на данни от хакната база данни на Росстат.