Жена е загинала, а четирима души са ранени в украинската столица Киев по време на нови масирани руски атаки, съобщи в събота вечерта кметът Виталий Кличко, цитиран от ДПА.

Сред ранените е и петгодишно момче, което е било откарано в болница, посочи Кличко в приложението „Телеграм" (Telegram). Атаките са засегнали и обекти от критичната инфраструктура, добави Кличко, но без да разкрива подробности.

По думите на кметът на Киев отломки от прехванат дрон са паднали в двора на детска градина. Нанесени са щети и на жилищна сграда, и на административна сграда, допълни Кличко. Той предупреди за възможни прекъсвания в електро- и водоснабдяването.

Украинският президент Володимир Зеленски вчера подписа указ, с който възлага на правителството да предприеме спешни мерки за забрана на публикуването в медиите на информация за щетите по обекти от критичната инфраструктура и сроковете за възстановяването им, предаде „Укринформ".

Украинските власти и досега призоваваха медиите да не публикуват информация за щетите и местата на руските удари с аргумента, че подобни публикации могат да помогнат на руската армия при избора на цели за бъдещи нападения, припомня АФП.

Междувременно руският Съвместен център за контрол и координация на въпросите, свързани с военните престъпления в Украйна, в самопровъзгласилата се Донецка народна република (ДНР) съобщи, че четирима цивилни са загинали при украински атаки. Сред загиналите е и тийнейджър, а пет души са били ранени.

„Четирима души загинаха, сред които и тийнейджър, а още пет мирни жители на републиката бяха ранени днес в резултат на атаки с ударни безпилотни летателни апарати на ВФУ (въоръжени формирования на Украйна – бел. ТАСС). В Червоногвардейския район на Макеевка в резултат на атака срещу жилищен блок загина цяло семейство: тийнейджърка, родена през 2009 г., момиче, родено през 2003 г., жена, родена през 1968 г., и мъж, роден през 1981 г.", се посочва в съобщението.

При украинските удари щети са понесли 17 жилищни сгради, 4 обекта на гражданската инфраструктура, влак, специализирана техника и леки автомобили.

От руската федералната агенция за въздушен транспорт обявиха снощи, че временно се преустановяват всички входящи и изходящи полети на московските летища Внуково и Шереметиево. Няколко часа по-късно „Росавиация" съобщи, че ограниченията на въздушния трафик са отменени, пише БТА.