Испанските избиратели ще гласуват днес на предсрочни парламентарни избори, които могат да свалят от власт премиера социалист Педро Санчес, управляващ страната от повече от осем години, предаде ДПА.
В повечето социологически проучвания Испанската социалистическа работническа партия (ИСРП) на премиера Санчес е с приблизително равни резултати с консервативната Народна партия (НП), водена от Алберто Нунес Фейхо, пише БТА.
Очаква се обаче крайнодясната партия „Вокс" да отбележи значителен подем. Това потенциално би осигурило мнозинство в парламента на коалиция между Народната партия и „Вокс".
Проучванията сочат, че партията на Санчес и коалиционните ѝ партньори може да спечелят до 150 от 350-те места в парламента, докато Народната партия и „Вокс" заедно биха могли да си осигурят до 200 депутати.
Левият блок е отслабен от неуспеха на крайнолявата формация „Френте Амплио" и партията „Подемос", бивш коалиционен партньор на социалистите, да се споразумеят за единна избирателна листа.
Санчес също така е подложен на нарастващ натиск, свързан с негодувание заради корупционни скандали, в които са замесени бивши негови съюзници и членове на семейството му, както и от поредица от сериозни железопътни инциденти и нашествието на голям брой мигранти в испанския ексклав Сеута в Северна Африка по-рано тази година.
Премиерът обяви предсрочни избори, след като два указа за засилване на защитата за наемателите не успяха да съберат мнозинство в парламента.
Урните отварят в 07:00 часа местно време (08:00 часа българско време), като изборният ден трябва да приключи в 20:00 часа местно време. Предварителни резултати от екзитполовете се очакват непосредствено след края на изборния ден.