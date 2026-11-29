"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Испанските избиратели ще гласуват днес на предсрочни парламентарни избори, които могат да свалят от власт премиера социалист Педро Санчес, управляващ страната от повече от осем години, предаде ДПА.

В повечето социологически проучвания Испанската социалистическа работническа партия (ИСРП) на премиера Санчес е с приблизително равни резултати с консервативната Народна партия (НП), водена от Алберто Нунес Фейхо, пише БТА.

Очаква се обаче крайнодясната партия „Вокс" да отбележи значителен подем. Това потенциално би осигурило мнозинство в парламента на коалиция между Народната партия и „Вокс".

Проучванията сочат, че партията на Санчес и коалиционните ѝ партньори може да спечелят до 150 от 350-те места в парламента, докато Народната партия и „Вокс" заедно биха могли да си осигурят до 200 депутати.

Левият блок е отслабен от неуспеха на крайнолявата формация „Френте Амплио" и партията „Подемос", бивш коалиционен партньор на социалистите, да се споразумеят за единна избирателна листа.

Санчес също така е подложен на нарастващ натиск, свързан с негодувание заради корупционни скандали, в които са замесени бивши негови съюзници и членове на семейството му, както и от поредица от сериозни железопътни инциденти и нашествието на голям брой мигранти в испанския ексклав Сеута в Северна Африка по-рано тази година.

Премиерът обяви предсрочни избори, след като два указа за засилване на защитата за наемателите не успяха да съберат мнозинство в парламента.

Урните отварят в 07:00 часа местно време (08:00 часа българско време), като изборният ден трябва да приключи в 20:00 часа местно време. Предварителни резултати от екзитполовете се очакват непосредствено след края на изборния ден.