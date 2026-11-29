Швейцарските избиратели днес ще отидат до урните, за да решат дали да бъдат променени правилата за износ на оръжие и дали да бъдат забранени фойерверките, предаде ДПА.

Единият от въпросите, на които избирателите ще отговорят, е дали да бъдат облекчени ограниченията за износ на военно оборудване. Понастоящем швейцарското законодателство, наред с други ограничения, не позволява износ на оръжие към страни, участващи във въоръжени конфликти.

Съгласно предложените промени износът към партньорски страни, участващи в конфликти, ще бъде разрешен, при условие че остава съвместим с швейцарския неутралитет и интересите на страната в областта на външната политика и сигурността. Те също така биха позволили на федералното правителство да не спазва критериите за издаване на разрешително за износ, ако настъпят извънредни обстоятелства и е необходимо да бъдат защитени интересите на Швейцария.

Износът на оръжие ще продължи да подлежи на закона за неутралитета на страната, изискванията за човешките права и други международни задължения на Швейцария.

Избирателите ще решат също дали да бъде забранена продажбата и частната употреба на „шумни фойерверки". Предложението предвижда забрана на шумните пиротехнически изделия с цел намаляване на шума, замърсяването на въздуха, инцидентите и рисковете от пожар, както и за защита на хората и животните.

Ако бъде приета, забраната ще трябва да бъде въведена в рамките на две години. Проучванията на общественото мнение сочат, че мярката се ползва с широка подкрепа.

Професионалните събития с фойерверки ще бъдат изключени от ограниченията.

Подобни ограничения вече са в сила в Ирландия и Нидерландия. Екологичните организации призовават за национална забрана и в Германия, като въпросът ще бъде обсъден отново следващата седмица от министрите на вътрешните работи на федералните провинции, пише БТА.