Само дни след рекордния дебют на Grand Theft Auto 6 разработчикът Rockstar Games се изправя пред неочаквано предизвикателство. Докато компанията все още не е обявила официална дата за излизането на играта за PC, програмисти и геймъри вече използват изкуствен интелект, за да създадат неофициална версия за компютри, съобщава Би Би Си.

Това поставя под въпрос досегашния модел на Rockstar да пуска своите заглавия първо за конзоли, а едва месеци по-късно и за PC. При GTA 5 например разликата между двете премиери беше 19 месеца. Този път обаче развитието на AI технологиите може да промени ситуацията.

Според публикации на специализирани платформи опитите за адаптиране на GTA 6 за компютри са започнали почти веднага след появата на играта. Част от проектите вече са получили предупреждения за нарушаване на авторски права от издателя Take-Two Interactive, но интересът към неофициалната версия продължава да расте. Вълната от опити за пресъздаване на видеоигри с помощта на изкуствен интелект се свързва с развитието на модели като Claude Opus 5.5 на Anthropic и програмни инструменти като Claude Code.

Технологиите позволяват на програмистите да анализират вече съществуващи игри и да създават техни копия или адаптирани версии за различни платформи за значително по-кратко време.

Марк Браун, създател на YouTube канала Game Maker's Toolkit, обяснява, че този процес протича по два основни начина – чрез пресъздаване и чрез обратно инженерство.

При първия подход потребителят възлага на AI система да създаде нова игра въз основа на съществуваща. За целта могат да бъдат използвани снимки от екрана, описание на механиките и други характеристики.

Браун сравнява процеса с копирането на картина – резултатът може да бъде много близък до оригинала, но формално представлява ново произведение.

Това създава сериозни притеснения сред независимите разработчици, които се опасяват, че трудът им може да бъде копиран много по-лесно.

Такъв случай вече има с независимото студио Robotonic. Разработчиците Содож и Марко откриват, че тяхната все още неиздадена пъзел игра 204Snake се е появила в платформата Yandex под същото име. Копието имало почти идентична идея и механики, но с видимо различна и по-некачествена графика.

Двамата успяват да подадат сигнали за нарушаване на авторските права до Yandex и Google и копието е премахнато. Те обаче определят резултата като малка победа.Вторият метод е т.нар. обратно инженерство (reverse engineering). При него програмистите анализират готовата игра, за да разберат как е изградена и как работи нейният код.

Една от използваните техники е декомпилацията – процес, при който готовият софтуер се преобразува във форма, която позволява по-задълбочено изследване на неговата структура и логика.

Подобни проекти вече са помогнали за пренасянето на игри като Halo: Combat Evolved и Grand Theft Auto: Vice City в уеб браузъри.

Друга техника – рекомпилацията – позволява адаптирането на вече анализирана игра за работа на различен хардуер.

Именно този подход се проучва от програмистите, които се опитват да направят GTA 6 достъпна за PC.

Допълнителен тласък на усилията даде информация за изтичане на файлове от разработваща версия на играта за Xbox. В началото на ноември хакерът или групата, известна като Cyberleek, публикува файлове, за които твърди, че представляват почти пълна версия на разработващата се игра. По-късно беше разпространен и файлът .exe, необходим за стартирането ѝ.

Това осигури на програмистите нова отправна точка за опитите им да адаптират играта за компютри.

„Сега хората използват изкуствен интелект, за да се опитат да декомпилират файловете, да създадат модифицирана версия, която може да работи на PC, и след това да я компилират отново", обяснява Марк Браун.

В социалната мрежа X вече се появиха публикации на различни групи, които твърдят, че са постигнали напредък. Някои съобщават, че са успели да стартират играта, а други показват кадри, за които твърдят, че демонстрират сравнително плавна работа на компютър с висока производителност.

Появиха се дори профили и специализирани сайтове, които следят развитието на отделните проекти и публикуват информация за постигнатите резултати.Rockstar Games и компанията майка Take-Two Interactive не са потвърдили автентичността на изтеклите файлове. Двете компании не са отговорили и на запитване на BBC по темата.

Take-Two обаче вече е предприела действия срещу публични проекти, които целят пренасянето на Xbox версията на GTA 6 за PC. Издателят е изпратил уведомления за премахване на съдържание до платформи като GitHub.

В едно от тях компанията заявява, че няма основания да се допуска подобен опит за улесняване на нарушаването на авторските права върху нейна интелектуална собственост.

Новината за изтичането на файловете предизвика смесени реакции сред геймърите. Част от тях приветстват опитите за неофициална PC версия, тъй като не желаят да чакат месеци за официалното издание.

От друга страна, специалистите предупреждават, че подобни действия поставят сериозни въпроси за защитата на интелектуалната собственост и бъдещето на разработчиците.Според д-р Томи Томпсън, консултант по изкуствен интелект и водещ на YouTube канала AI and Games, декомпилацията се намира в правна сива зона, докато не се стигне до нарушаване на авторските права и интелектуалната собственост.

Той уточнява, че подобен процес може да бъде допустим в определени граници, например за образователни цели. Проблемът възниква, когато получените резултати се използват за повторно разпространение или преопаковане на съществуващ софтуер.

Британският адвокат по интелектуална собственост Арън Требъл от кантората Lewis Silkin също предупреждава, че декомпилирането и повторното компилиране на код в повечето случаи може да включва неразрешено използване на интелектуалната собственост на разработчика.

По думите му всеки, който разпространява или продава копие на съществуваща игра, почти сигурно нарушава авторските права. Правната отговорност на самите компании, разработващи AI инструменти, обаче все още се развива и предстои да бъде изяснена.

Междувременно Anthropic е предприела мерки Claude Code да не бъде използван за пресъздаване на конкретни съществуващи игри, тъй като подобни действия могат да нарушават правилата за използване на услугата.Случаят с GTA 6 показва, че бързото развитие на изкуствения интелект може да се превърне в сериозно предизвикателство за цялата гейминг индустрия.

Досега големите студиа разчитаха на сложността на игрите, размера на файловете и техническите ограничения, за да затруднят неоторизираното им копиране и разпространение.

Главният изпълнителен директор на Take-Two Interactive Страус Зелник коментира пред The Wall Street Journal, че пиратството е неизбежна част от развлекателния бизнес, но досега е било по-малък проблем за видеоигрите заради техния размер и сложност.

Той е заявил също пред инвеститори, че компанията е съсредоточена върху засилването на техническите защити и предприемането на подходящи правни действия.

Според Марк Браун случващото се с GTA 6 е сигнал за цялата индустрия. Ако дори толкова мащабен проект като новата игра на Rockstar може да бъде анализиран и частично пресъздаден с помощта на AI, това поставя под въпрос доколко защитени ще бъдат по-малките разработчици.

Големият въпрос вече не е само кога GTA 6 ще излезе официално за PC, а дали изкуственият интелект няма да промени из основи начина, по който се създават, защитават и разпространяват видеоигрите.