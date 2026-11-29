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На 27 ноември в Коломбо се проведе глобалният диалог „Управлението на Китай и развитието на света", организиран от Китайската медийна група (КМГ) в сътрудничество с университети и мозъчни тръстове от Шри Ланка.

По време на форума бяха представени основните идеи от Петия пленум на 20-ия ЦК на ККП, както и китайският опит и практики в държавното управление и модернизацията. Срещата предостави международна платформа за обмен на мнения по въпросите на глобалното управление и развитието, предава предава КМГ.

В диалога участваха около 200 представители на различни обществени и професионални среди в Шри Ланка.