Пакистанските въоръжени сили днес обявиха, че ще изпратят войски, за да подпомогнат укрепването на отбраната на Саудитска Арабия на фона на атаките на йеменските бунтовници хути, предаде Асошиейтед Прес.

В изявление на въоръжените сили се казва, че войските ще изпълняват задачите си на територията на Саудитска Арабия в рамките на съществуващите споразумения за сътрудничество в сферата на отбраната.

Военните не разкриха броя на войниците, конкретните им задачи, продължителността на разполагането им, нито кога войските ще пристигнат в Саудитска Арабия, пише БТА.

Необичайното обявление дойде два дни след като пакистански, турски и саудитски официални представители от министерствата на отбраната и въоръжените сили на страните се срещнаха в Исламабад и потвърдиха подкрепата си за Рияд в рамките на тристранния Отбранителен пакт от Мека. Трите държави подкрепиха и дипломатическите усилия за облекчаване на регионалното напрежение.

Пакистан, Саудитска Арабия и Турция подписаха Съвместно споразумение за отбрана в Мека на 7 август, съгласно което атака срещу една от страните ще се разглежда като атака срещу всички. Страните описаха пакта като отбранителен и заявиха, че той не е насочен срещу никоя конкретна държава.

Исламабад също така многократно е подчертавал, че тристранният отбранителен пакт не е насочен срещу никоя конкретна страна, включително съседния Иран.

В днешното изявление бе потвърден ангажиментът на Пакистан за защита на двете най-свещени за исляма джамии в саудитските градове Мека и Медина. В него се посочва още, че разполагането на пакистанските войски ще укрепи отбранителните способности на Саудитска Арабия на фона на „възникващите опасения в сферата на сигурността".

„Войските ще изпълняват възложените им задачи на територията на Саудитска Арабия в съответствие с договорените ангажименти и установената рамка за сътрудничество в сферата на отбраната", се казва още в изявлението.

Разполагането бе обявено след среща в Рияд миналия месец, на която трите страни се споразумяха да изпълнят своите колективни отбранителни ангажименти, включително да вземат мерки за бързо разполагане на военни сили и техника в Саудитска Арабия.

Пакистанският министър на отбраната Хаваджа Мухамад Асиф по-рано заяви, че Пакистан ще използва „всички налични средства", за да защити кралството от атаките на хутите.

Пакистан също така полага и дипломатически усилия, включително заедно с Катар, за да върне САЩ и Иран към преговорите за прекратяване на конфликта между тях. През юни Исламабад посредничи за сключването на временно споразумение между двете страни.