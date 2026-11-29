"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш днес отново призова за решение с две държави в Близкия изток, предаде ДПА.

„Единственият жизнеспособен път към мир в Близкия изток е решението с две държави, при което Израел и Палестина живеят една до друга в мир и сигурност", написа Гутериш в Екс, цитиран от БТА.

ООН днес отбелязва Международния ден за солидарност с палестинския народ.

„Палестинският народ има право на достойнство, справедливост и самоопределение", заяви Гутериш.

ООН „няма да се отклони от ангажимента си към единствения жизнеспособен път напред: решението с две държави, при което две независими, суверенни и демократични държави – Израел и Палестина – живеят една до друга в мир и сигурност", подчерта той.

Междувременно снощи на Западния бряг беше убит палестинец, след като по израелски военни са били хвърлени камъни, съобщиха израелски медии. При случая е бил ранен и офицер от Израелските сили за отбрана, добавиха медиите.

Обстановката на Западния бряг се влоши рязко след оглавяваните от „Хамас" атаки срещу Израел от 7 октомври 2023 г. и последвалата ги война в Газа, посочва ДПА.

Според палестинското министерство на здравеопазването оттогава над 1100 палестинци са били убити при израелски военни операции, въоръжени сблъсъци и атаки.

Насилието от страна на радикални израелски заселници срещу палестинци и тяхното имущество също се е увеличило значително.