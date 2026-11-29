Деветгодишната женска гигантска панда Ран Ран отпътува в събота от провинция Съчуан за Белгия, където ще бъде настанена в зоопарка „Пайри Дайза" в рамките на двустранна програма за опазване и научни изследвания.

Пандата ще замени Хао Хао, която се завърна в Китай по здравословни причини. Хао Хао пристигна в Белгия заедно с мъжкия Син Хуей през 2014 г. по 15-годишна програма за сътрудничество и роди три малки, които впоследствие бяха върнати в Китай съгласно споразумението, предава КМГ.

Ран Ран пътува с китайски ветеринар и белгийски гледач. Преди заминаването си тя премина медицински прегледи и подготовка за адаптация към новата среда. Белгийският зоопарк е обновил заграждението и е осигурил необходимата храна и специализиран екип. Съгласно допълнително споразумение от септември пандата няма да участва в размножителна програма по време на престоя си в Белгия.

През 2026 г. Китай и Белгия отбелязват 55 години от установяването на дипломатически отношения.