Преговорите между израелския премиер Бенямин Нетаняху и Гади Айзенкот, целящи постигане на споразумение за сформиране на правителство на националното единство, започнаха днес в Тел Авив, съобщи партията на Айзенкот, цитирана от Франс Прес.

Дискусиите в министерството на отбраната бяха организирани след изненадващото предложение от страна на Нетаняху за сформиране на правителство на националното единство с ротационен премиер, начело на което първо да застане Айзенкот.

Айзенкот, на когото беше възложено да състави следващото израелско правителство, по-рано призова Нетаняху незабавно да започнат преговори. Той пое ангажимент да обяви състава на новото правителство преди изтичането на крайния срок на 6 декември, след като на 27 октомври в Израел бяха произведени парламентарни избори.

За да си осигури абсолютно мнозинство в парламента – 61 от общо 120 места, политическият блок на Айзенкот е разделен по въпроса кой от няколкото възможни варианта да избере – да привлече на своя страна ултраортодоксалните партии, да потърси подкрепата на арабските политически формации или да състави правителство на националното единство с партията „Ликуд" на Нетаняху.

Предвид различните заплахи за самото съществуване на Израел, пред които е изправена страната, „отговорността ми като лидер ме задължава да оставя всичко настрана (...) и да приема Гади Айзенкот пръв да заеме премиерския пост", написа снощи Нетаняху в Екс, цитиран от БТА.