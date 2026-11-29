Президентът на Южна Корея И Дже-мьон заяви днес, че е трудно да се прогнозира дали Северна Корея и Китай ще проведат среща на върха, макар подобна среща да би била желателна, съобщи южнокорейската информационна агенция „Нюзис" (Newsis), цитирана от Ройтерс.

„Има твърде много променливи и ситуацията не позволява да се направи надеждна прогноза", заяви И пред журналисти в Сеул, съобщава агенцията, цитиран от БТА.

Южнокорейският президент добави, че страната му ще изиграе всяка възможна роля за намаляване на напрежението между двете Кореи, като подчерта, че това е от съществено значение.

Междувременно японската информационна агенция Киодо съобщи, позовавайки се на дипломатически представители, че севернокорейският лидер Ким Чен-ун може да посети няколко китайски града и да се срещне с китайския президент Си Дзинпин в началото на декември.

Вчера около железопътната линия, свързваща двете страни в китайския граничен град Дандун, са били поставени строителни заграждения. Журналисти на Киодо са потвърдили, че в петък сутринта такива заграждения не е имало.

Подобни заграждения бяха поставени и когато Ким пътува с влак през Дандун през септември миналата година, съобщава агенцията.

През октомври Ким направи еднодневно посещение в Дандун, където премина по наскоро открития мост над река Ялу и се срещна с Ван Хунин, четвъртия по ранг представител на китайското ръководство. Посещението беше знак за подновените усилия на Пекин и Пхенян за укрепване на икономическите връзки на фона на въпросите дали задълбочаващото се военно сътрудничество между Северна Корея и Русия не прави Пхенян по-малко зависим от Китай.

Си Дзинпин се срещна за последно с Ким по време на посещението си в Пхенян през юни, когато двамата се договориха да разширят сътрудничеството си и да засилят стратегическата комуникация помежду си.