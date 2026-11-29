Китайски учени откриха първия в страната напълно запазен вкаменен череп на южен мамут в басейна Гунхъ. Фосилът, открит през август от екип на Геоложкия институт за проучвания на провинция Цинхай, е с дължина 75 см и ширина 70 см и е запазен заедно с бивните. Специалисти от Института по палеонтология на гръбначните животни и палеоантропология към Китайската академия на науките потвърдиха, че находката е на възраст между 1,3 и 2 млн. години, предава КМГ.

За разлика от досега откриваните отделни фрагменти, добре запазеният череп предоставя нови данни за миграцията и еволюцията на мамутите в Евразия. Според учените находката ще позволи пряко сравнение между черепи от Източна Азия и Западна Европа от един и същ еволюционен период. Предстоят реставрация, триизмерно сканиране и допълнителни мултидисциплинарни изследвания за възстановяване на праисторическата екологична история на платото.