Говорителката на Службата по въпросите на Тайван към Държавния съвет Джан Хан коментира резултатите от местните избори на острова. Тя заяви, че Пекин следи развитието на изборната ситуация. По думите ѝ обществените нагласи в Тайван показват, че хората на острова очакват мир, развитие, обмен и сътрудничество. Това съответства и на общите стремежи на хората от двете страни на Тайванския проток, предава КМГ.

Независимо от промените във вътрешнополитическата обстановка на острова, основната посока на развитие на отношенията няма да се промени, както и не може да се промени общата историческа тенденция към обединение на страната.

Пекин ще продължи да се придържа към принципа за единен Китай и Консенсуса от 1992 г., както и да задълбочава обмена и сътрудничеството с Тайван с цел постигане на общо развитие. Китай ще се противопоставя на сепаратистките сили, подкрепящи „независимостта на Тайван", както и на външната намеса, за да насърчава мирното развитие на отношенията и обединението на страната, добави още говорителката.