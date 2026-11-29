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Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути заявиха днес, че ще атакуват пристанището в Джеда и всички останали саудитски пристанища по крайбрежието на Червено море в отговор на това, което определиха като саудитско нападение срещу йеменското пристанище Рас Иса, предаде Ройтерс.

Заплахата бележи нова ескалация на напрежението между Саудитска Арабия и хутите, като двете страни все по-често насочват ударите си срещу икономическа инфраструктура.

Контролираната от хутите телевизия „Ал Масира" съобщи, че Саудитска Арабия е атакувала Рас Иса – основното пристанище за внос на горива в контролираните от хутите райони в западната йеменска провинция Ходейда.

Малко преди това оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция призова цивилното население да напусне пристанището, за да се предпази от опасност. Към призива беше приложена и карта, показваща района.

Хутите призоваха работниците и хората в близост до саудитските пристанища по Червено море незабавно да се евакуират, както и всички корабни компании да изтеглят плавателните си съдове от пристанищата.

Преди избухването на войната в Йемен през 2014 година Рас Иса е пристанище за износ на суров петрол. То вече е било обект на атаки, както от страна на САЩ, така и от страна на Израел.

През април 2025 г. американските въоръжени сили нанесоха удар по Рас Иса в операция, която според американските военни е имала за цел да прекъсне един от източниците на гориво за хутите и да лиши групировката от приходи.

През юли 2025 година Израел също атакува Рас Иса и още две йеменски пристанища, като заяви, че действията му са в отговор на многократните нападения на хутите срещу Израел.

Войната в Йемен започна в края на 2014 г., когато подкрепяните от Иран хути превзеха столицата Сана. В отговор през март 2015 г. ръководена от Саудитска Арабия военна коалиция се намеси в конфликта в подкрепа на международно признатото правителство.

Примирието, договорено с посредничеството на ООН през 2022 г., до голяма степен се спазваше до подновяването на сраженията през юли, което допълнително задълбочи продължаващата от години хуманитарна криза в Йемен, пише БТА.