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Почти половината от територията на Румъния е под влиянието на обилни снеговалежи и силен вятър, като най-интензивни са явленията в южната и част от източната част на страната, съобщава информационният сайт „Информат", като се позовава на сведения от властите.

Два основни пътя в окръг Телеорман в Южна Румъния бяха затворени за движение тази сутрин – Зимнича-Фънтъреле и Рошиори де Веде -Фуркулещ.

В южната част на румънска Молдова, в Добруджа и в по-голямата част от област Мунтения днес се очакват пориви на вятъра до 50-70 км/ч, пише БТА.

В планинските части на окръзите Дъмбовица (Южна Румъния) и Нямц (Молдова) снеговалежът продължава, а автомобилното движение се осъществява при зимни условия.

За проблеми се съобщава и в други части на Румъния. По Трансфъгърашкия път в окръг Арджеш, който пресича Карпатите, продължава снегопочистването, в Олтения се разчистват паднали дървета, а в окръг Констанца се предприемат действия за предотвратяване на образуването на черен лед.