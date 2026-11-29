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Студената вълна, нахлула от Балканите, причини валежи от сняг и поледици в районите около турско-българската граница.

По информация на „Едирне хабер" сняг е навалял по високите места в района на Къркларели. В района на граничния пункт Дерекьой – Малко Търново и Кофчаз валежът е придружен с виелица.

Видимостта в граничния район е силно намалена, съобщиха от Дирекция „Магистрали" към областното пътно управление. Екипи са изпратени, за да почистват снега и да разпръскват сол и луга. Обстановката остава усложнена. Водачите се предупреждават да спазват указанията на пътната полиция в приложенията на мобилните си телефони.

Температурата в Къркларели е спаднала до минус 1 – минус 2 градуса по Целзий. Според метеорологичните прогнози снеговалежите ще продължат с кратки прекъсвания през целия ден.

Усложнена е обстановката и на друг граничен пункт с България – Хамзабейли – Лесово край град Одрин, където снеговалежът е придружен със силни ветрове.

Предния ден, в събота, в Одрин през целия ден валя пороен дъжд. Въпреки дъжда обаче много български граждани са дошли да пазаруват от съботния пазар – най-оживената търговска зона в града.

„Одринци, които обикновено прекарват съботата в пазаруване, не отидоха да пазаруват поради дъжда, който не спря през целия ден. В замяна на това българските граждани, които идват всеки уикенд да пазаруват от Съботния пазар, и този път не измениха на навика си и въпреки дъждовното време масово пазаруваха зеленчуци, плодове и текстилни стоки", пише одринският вестник „Сон хабер", цитиран от БТА.