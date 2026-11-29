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На 4 декември 2026 г. в гръцкия град Драма ще бъде открито 23-тото издание на коледното градче „Онируполи" (Градът на мечтите). Празничната инициатива ще продължи до 3 януари 2027 г., като в рамките на 31 дни са предвидени 152 събития и 17 безплатни занимания за деца и възрастни.

Официалното откриване в Общинския парк на Драма ще започне в 18:00 часа с представянето на мраморна скулптура на Дядо Коледа, дарение от местна компания за обработка на мрамор. Скулптурата ще остане като постоянен експонат в парка.

В 19:00 часа ще започне концертът на популярната гръцка изпълнителка Елеонора Зуганели.

В рамките на празничната програма са предвидени театрални представления, концерти, танцови спектакли и творчески занимания с участието на десетки културни сдружения, хорове, духови оркестри, танцови школи и музикални формации от цяла Гърция.

Новост тази година е приложението „Попитай Арко", носещо името на талисмана на коледното градче. Дигиталният асистент ще предоставя информация за програмата, възможностите за паркиране и настаняване, местните търговски обекти и туристическите забележителности на Драма.

При представянето на програмата кметът на Драма Йоргос Пападопулос подчерта икономическото значение на инициативата, определяйки я като „икономическа глътка въздух за местния бизнес".

От общинската администрация уточниха, че продължителността на коледното градче е ограничена до 31 календарни дни заради действащата нормативна уредба, регламентираща извършването на търговски дейности за период, по-дълъг от един месец.