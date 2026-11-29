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Въздушни удари и артилерийски обстрел на армията на Мианмар отнеха живота на 49 души и раниха над 90 при отделни нападения срещу територии, намиращи се под контрола на бунтовниците в западния щат Ракхайн и източния щат Кая, съобщиха местни жители и хуманитарен служител, цитирани от Ройтерс.

Атаките бяха извършени само няколко дни след смъртоносен удар на армията в централния регион Магуей и около седмица след като Международният съд на ООН постанови, че Мианмар е извършила геноцид срещу малцинството рохинги.

Вчера военен самолет е нанесъл два отделни удара по град Мраук-У в западния щат Ракхайн, съобщиха местен хуманитарен служител и бунтовническата групировка "Армията на Аракан", която контролира града, пише БТА.

По данни на хуманитарния служител при ударите са загинали около 28 цивилни, сред които деца и възрастни хора, а около 30 души са били ранени.

В източния щат Кая, известен още като Карени, вчера е било извършено комбинирано нападение с военни самолети, дронове и артилерия срещу село Мобие, близо до границата с щата Шан. По това време местни жители и разселени хора се подготвяли да присъстват на сватба, съобщиха очевидци. При нападението са загинали 21 души, сред които деца от детска градина и ученици от първи клас, а ранените са над 60, съобщиха местни жители.

В изявление Временният изпълнителен съвет на щата Карени, който изпълнява функциите на фактическо регионално правителство под ръководството на бунтовниците, определи нападението като военно престъпление.

Съветът призова ООН и международната общност да предприемат решителни действия.

В четвъртък при въздушен удар на армията срещу училищен комплекс в централния регион Магуей загинаха най-малко 30 души, сред които и деца.

Мианмар е в състояние на нестабилност, откакто военните завзеха властта с преврат през 2021 г., предизвикал гражданска война, в която загинаха около 100 000 души, а над 3,5 милиона бяха принудени да напуснат домовете си.

Ройтерс отбелязва, че не може да потвърди по независим път данните за броя на жертвите и обстоятелствата около ударите.