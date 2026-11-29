Принц Хари тайно се е срещнал с баща си крал Чарлз III в Шотландия, разкрива британският вестник „The Sun". Срещата се е състояла на 17 октомври в имението Балморал и е първата лична среща между двамата, откакто херцогът на Съсекс се завърна във Великобритания през август.

По информация на изданието кралят лично поканил по-малкия си син да прекарат известно време заедно. Смята се, че двамата са разговаряли насаме, без присъствието на съпругата на Хари – Меган Маркъл, и двете им деца Арчи и Лилибет.

Срещата е останала в тайна до момента, за разлика от предишното посещение на Хари в имението Хайгроув през лятото, когато той пристигна заедно със семейството си. Тогава от Бъкингамския дворец официално съобщиха за срещата.

Това е едва четвъртият път, в който баща и син прекарват време заедно след коронацията на Чарлз III през май 2023 г.

Междувременно кралица Камила е била на около 640 километра от Балморал, където е присъствала на събитие в рамките на конните надбягвания Royal Ascot.

Не е известно какво точно са обсъждали кралят и синът му, но и двете страни имат желание да запазят добрите си отношения.

Желанието да прекарва повече време със семейството си е сред основните причини принц Хари да се завърне във Великобритания, твърдят източници, близки до него.

В интервю за списание GQ миналия месец херцогът на Съсекс открито говори за надеждата си да възстанови отношенията с близките си и да остави миналото зад гърба си.

„При всичко, което се случва по света, най-важното е да се помирим. Белезите остават завинаги. Но отношението ни към случилото се и способността да оставим миналото зад гърба си са неща, които бих насърчил всеки да направи", заяви Хари.

Той призна, че има хора, които не желаят отношенията в семейството да бъдат възстановени, но подчерта: „Аз искам да оправя нещата".

Представители на принца отрекоха думите му да са били насочени конкретно към по-големия му брат принц Уилям.Въпреки опитите за сближаване с баща си, Хари, Меган и децата им се очаква да посрещнат Коледа в дома си в Монтесито, Калифорния.

Решението било взето след разговори с майката на Меган – Дория Рагланд. Според информацията Арчи и Лилибет искали да прекарат празниците с баба си, която вече ги е посещавала във Великобритания.

По време на гостуването си в предаването „This Morning" на ITV по-рано този месец Хари разкри и някои подробности за семейната Коледа. Той призна, че няма намерение да се задържа в кухнята, тъй като съпругата му и тъщата му са отлични готвачки.

„Жена ми е много добра в кухнята, както и майката на съпругата ми, така че ще оставя всичко на тях", пошегува се принцът.

По думите му празничното меню вероятно ще включва гумбо или пуйка. Хари сподели още, че децата му са развълнувани от възможността да видят сняг.

Той си припомни и предишните коледни празници с кралското семейство в Сандрингам, когато на трапезата имало различни видове пуйка – печена и приготвена на късове.Семейство Съсекс няма да бъде част от тазгодишните коледни тържества на британската монархия. Хари и Меган не са получили покана за празненствата в Сандрингам, нито за традиционния частен коледен обяд на разширеното кралско семейство в Бъкингамския дворец, който се провежда десет дни преди 25 декември.

Принцеса Катрин също не е поканила отчуждения си девер и съпругата му на ежегодния си коледен концерт в Уестминстърското абатство.

Въпреки поредицата от пропуснати покани източници, близки до Хари и Меган, твърдят, че двамата изобщо не са очаквали да бъдат част от кралските празненства.