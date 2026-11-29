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Подобно на голяма част от Балканския полуостров и Гърция е обхваната от студена вълна с валежи, която метеоролозите там нарекоха „Аргос", съобщи държавната телевизия ЕРТ.

На много места вали интензивен дъжд, като са регистрирани свлачища, локални наводнения и щети по пътната мрежа, пише БТА.

В столичната област Атика от сутринта вали проливен дъжд, особено в северните и североизточните райони, като по някои пътища движението е спряно заради събиране на води.

Редица фериботни линии не се движат заради силните ветрове, които в Егейско море днес се очакват да достигнат до девета-десета степен по скалата на Бофорт, а в Йонийско – до осма.

За проблеми се съобщава и в област Централна Македония. На Халкидическия полуостров са залети два пътни брода, а в доста райони има прекъсвания на електроснабдяването.

В Козани и в други райони на област Западна Македония падна първият за годината сняг, като в някои от районите със снежна покривка в териториалните единици Гревена, Кастория и Флорина е задължително използването на зимни гуми и вериги.

За свлачище и прекъснати от проливните дъждове пътища се съобщава на остров Керкира (Корфу) в Йонийско море.

За днес по информация на телевизия Скай е обявен червен код за обилни валежи в Източна Тесалия, Спорадските острови, източната част на Централна Гърция (Атика, Беотия и Фтиотида), остров Евбея и Североизточен Пелопонес. За останалата част от Пелопонес е в сила оранжев код.

На остров Крит е в сила червен код за интензивни валежи утре, а за Додеканезите кодът за понеделник е оранжев.